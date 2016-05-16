Южная Корея намерена оштрафовать Nissan за вредные выбросы

Южная Корея выпишет японскому автопроизводителю Nissan штраф в размере 330 000 000 вон (около 280 тысяч долларов) за манипулирование данными о вредных выбросах модели Qashqai, сообщает 112.ua со ссылкой на Reuters.

"В Министерстве экологии Южной Кореи сообщили, что планируют также подать жалобу в прокуратуру на действия главы представительства Nissan в Южной Корее и отозвать 814 автомобилей Qashqai", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обнародования скандала с сокрытием вредных выбросов автомобилями марки Volkswagen Южная Корея решила провести внеочередную проверку экологичности автомобилей на своей территории.

В результате проверки 14 из 16 дизельных машин от разных производителей тесты провалили. Больше всего отклонений от нормы зарегистрировано именно в японском Qashqai.

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Как сообщало издание, после скандала с Volkswagen ЕС ввел новые тесты по выбросу вредных веществ в атмосферу.