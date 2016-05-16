Новый глава "Укрзализныци" Бальчун приступил к работе

Новый глава Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Войцех Бальчун приступил к выполнению своих обязанностей, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

"Сегодня министр (министр инфраструктуры Владимир Омелян - УНИАН) представил Бальчуна коллективу", - сообщили в "Укрзализныце".

Как написал на своей странице в Facebook сам Бальчун, из Львова в Киев он добрался поездом, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на "Укрзализныце".

"Сегодня (15 мая - УНИАН), несмотря на воскресенье, я приветствую всех с поезда Львов - Киев. Пришло время практически испытать украинские железные дороги", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 20 апреля назначил отобранного по результатам конкурса экс-руководителя Польских железных дорог Бальчуна на должность главы правления "Укрзализныци".

Войцех Бальчун родился 19 июня 1970 года. Закончил Силезский университет в Катовицах по специальности политология. Также имеет степень магистра делового администрирования. Карьеру начал на должности директора по продажам региональной газеты в Катовицах Trybuna Śląska, затем работал в национальной почтовой службе Польши Poczta Polska и банке PKO Bank Polski.

Бальчун в 2008-2013 годах был главой правления железнодорожной компании Польши PKP Cargo, которая на тот момент переживала реструктуризацию. Польские СМИ отмечают, что именно Бальчун трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию. Благодаря ему, в 2013 году PKP Cargo провела IPO на Варшавской фондовой бирже.

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В апреле 2012 года Бальчуна назначили председателем правления польской авиакомпании LOT. Параллельно он занимал должность вице-президента ассоциации работодателей Польши. Кроме того, он лидер и гитарист рок-группы Chemia.