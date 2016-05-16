"Укрпочта" предупреждает об использовании ее названия кибер-мошенниками

Украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества с использованием названия предприятия и элементов корпоративного стиля, сообщается на официальном сайте "Укрпочты".

"В сети Интернет и в печатных изданиях появилось большое количество объявлений, которые предлагают гражданам сомнительные услуги, работу по склеиванию конвертов, а также пытаются собирать персональные данные и реквизиты банковских карт под видом неофициального дистанционного трудоустройства", - говорится в сообщении.

"Укрпочта" подчеркивает, что не имеет отношения к подобного рода объявлениям и просит граждан по возможности сообщать о них правоохранительным органам, а также звонить на горячую линию госпредприятия.

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Справка УНИАН. "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. "Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг через 12 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.