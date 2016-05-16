В Раде зарегистрировали два законопроекта о защите дорог от перегруженных фур

Депутаты фракции "Народный фронт" зарегистрировали в Верховной Раде два законопроекта, направленные на защиту автомобильных дорог Украины от разрушения перегруженным автотранспортом, сообщила пресс-служба партии.

В частности, речь идет о "Проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте" (относительно соблюдения весовых или габаритных норм и/или условий, определенных в разрешении на участие в дорожном движении)" (№4660) и "Проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления контроля за безопасностью автомобильных перевозок грузов и ответственности за нарушение правил дорожного движения" (№ 4661).

Согласно сообщению, соавторами законопроектов выступили председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, народные депутаты Тарас Кремень, Вадим Подберезняк, Павел Дзюблик, Анатолий Дыров, Виталий Корчик, Игорь Васюник, Николай Кадыкало, Михаил Хмиль и Игорь Бриченко.

Также, учитывая критическое состояние украинских дорог и недобросовестных перевозчиков, которые уничтожают транспортную инфраструктуру, превышая нормы нагрузки, депутаты от "Народного фронта" обратились к Генеральному прокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с просьбой проверить деятельность недобросовестных перевозчиков и принять соответствующие меры с целью предотвращения разрушения дорог.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Омелян заявил, что правительство начинает жесткую борьбу с перегрузом грузовиков, которые разрушают дорожное полотно и уничтожают украинские дороги.

"Машины с нагрузкой более 40 тонн по дорогам Украины ездить не будут", - подчеркнул он.

С 10 мая в рамках совместного плана действий "Укртрансбезопасности", "Укравтодора" и Национальной полиции в Одесской, Николаевской и Херсонской областях работают дополнительные группы инспекторов "Укртрансбезопасности" для круглосуточного осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств на дорогах общего пользования.

В связи с этим на дорогах в южном регионе образовались километровые пробки из-за водителей фур, которые бастовали против введения весового контроля. Позже, 15 мая, министр Омелян сообщил, что водители вежливо проезжают на пункты контроля, а в случае перегруза платят штраф и на месте разгружают грузовики.