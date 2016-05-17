Оккупанты сообщили о начале строительства Керченского моста на морских участках
Строительство моста в аннексированный Россией Крым на морских участках началось в Керченском проливе.
"Началось строительство моста через Керченский пролив на морских участках, до этого возведение объекта велось на сухопутных. У западной оконечности острова Тузла забивают сваи под опоры, которые поднимут автодорожную часть сооружения над водой", - сообщает инфоцентр Крымский мост.
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По данным инфоцентра, строительно-монтажные работы в акватории ведутся на удалении от прибрежной зоны, на глубинах более 4 метров (от уровня воды до дна).
Согласно сообщению, мост строится одновременно в акватории и на суше. Уже готово 16 опор: 7 для автомобильной и 9 для железной дорог. Погружено более 800 свай разного типа.
Как сообщал УНИАН, строительство железнодорожного сегмента транспортного перехода через Керченский пролив в аннексированный Россией Крым будет завершено позднее, чем планировалось, так как оккупанты не укладываются в сроки.