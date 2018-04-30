С мобильным номером по жизни

Прошло более года с момента торжественного запуска сети третьего поколения в украинских городах. Эта реформа стала поистине революционной. Но с запуском 3G-сети Украина опоздала на 15 лет, по сравнению с европейскими странами, и на 10 лет – по сравнению с восточным соседом. При этом, похоже, подобная тенденция сохраняется и при проведении других реформ.

На очереди - внедрение системы переноса номера при смене оператора (MNP) и снижение ставки интерконнекта до уровня себестоимости. Эти шаги позволят преобразить украинскую телекоммуникационную отрасль до неузнаваемости. Однако процесс реформирования телеком-направления в нашей стране неоправданно затянут.

По состоянию на середину мая, после проведения повторной оценки результатов тендера на внедрение услуги переноса номера при смене оператора победителем стала компания «Эс Ай Центр». Но, учитывая распространенную в нашей стране практику обжалований, представителям компании-победителя рано пить шампанское. В начале мая стало известно, что «Диалинк» и «Т4В» обратились в АМКУ с просьбой пересмотреть результаты конкурса.

«На двух украинцев - три гетьмана, и каждый думает, что он лучше сделает», - прокомментировал замкнутый MNP-круг глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский.

Желание каждого из участников тендера получить свои лавры вполне объяснимо, но пока компании продолжают перетягивать канат и меряться размером своих ценовых предложений, внедрение услуги оттягивается на неопределенный срок. По мнению большинства экспертов, в лучшем случае получить долгожданное освобождение от «мобильного рабства» украинцы смогут не ранее 2017 года. И это при том, что анонсирована в Украине услуга MNP была еще 10 лет назад.

«На самом деле, мы устали. Очень устали. Вместо того, чтобы внедрять услугу переноса номеров, мы тратим драгоценное время на рассмотрение жалоб в АМКУ, на судебные заседания, повторные тендеры. Что-то прогнозировать в дальнейшем - очень сложно», - сетует исполнительный директор и глава Комитета по конкурсным торгам Госцентра радиочастот (УГЦР), ответственного за проведение тендера, Вадим Гулько.

Техническая сторона MNP-вопроса

Желая разобраться с услугой MNP, корреспондент УНИАН посетил офис крупной холдинговой и управляющей компании - Softinvest Holding, в состав которой входит «Эс Ай Центр», и пообщался с начальником отдела систем мониторинга, управления и безопасности ІТ-компании Евгением Луцким. В ходе беседы он объяснил, в чем заключается суть услуги, а также какие именно задачи будут возложены на каждое из звеньев MNP-системы - победителя тендера, УГЦР и операторов.

«Сразу после подписания договора с УГЦР мы распишем, кто что делает, и кто за что отвечает. Как мы будем везти оборудование, его устанавливать. Это все в идеале, конечно. «Эс Ай Центр» поставляет и устанавливает оборудование, устанавливает программу переноса номеров, проверяет, чтобы все работало, тестирует и говорит: «Все ок», - пояснил Луцкий, предположив, что именно его компания, в конце концов, станет победителем долгоиграющего MNP-тендера.

Компания «Эс Ай Центр» намерена заказать технику у таких ведущих ІТ-компаний, как Cisco, HP и Fortinet, а дополнительное программное обеспечение – у Oracle и VMware. Поставка оборудования, согласно прогнозам Луцкого, займет около 45-60 дней. За это время компания намерена продолжать испытывать свою систему переноса номеров на базе имеющейся техники и вносить определенные правки. После того, как оборудование достигнет пункта назначения, «Эс Ай Центр» передаст его и готовое техническое решение Госцентру радиочастот как главному заказчику. На этом основная миссия компании будет выполнена. Останется только провести финальное тестирование и закончить создание комплексной системы защиты информации.

Согласно прогнозам отечественных операторов, услуга MNP станет очень востребованной среди украинцев. Во-первых, номер абонента, пожелавшего сменить оператора, будет сохраняться полностью, включая код. То есть, пользователь, номер которого начинается на 093 (код lifecell), вполне вероятно, сможет быть абонентом сети «Киевстар» или «МТС Украина».

«Абоненты не будут испытывать неудобство при звонках на номера, перенесенные в другую сеть. В этом случае они просто будут получать голосовое уведомление, либо предупреждающий звуковой сигнал до момента соединения. За это будет отвечать тот оператор, с сети которого инициируется вызов», - пояснил начальник департамента регуляторных отношений и стратегии lifecell Андрей Лебедев.

Операторы намерены вести определенную статистику относительно активности перехода абонентов в другие сети. При этом «бороться» за большее количество пользователей они будут с помощью улучшения качества связи, гибких тарифных планов и разнообразия дополнительных услуг. Все это усилит конкуренцию между украинскими «титанами» мобильной связи, приведет к снижению тарифов и повышению качества обслуживания.

Обещанного три года ждут

Если услуга MNP станет популярной среди украинских абонентов, то код оператора (например, 097, 063, 050) может потерять свое значение. А это, в свою очередь, станет настоящей революцией на рынке телекоммуникаций.

Однако такой исход возможен лишь в том случае, если ставка интерконнекта (взаимосоединения) будет сведена к уровню себестоимости. Проще говоря, абоненты смогут прочувствовать весь эффект от внедрения услуги переноса номера только тогда, когда стоимость звонков на других операторов будет равна стоимости звонков внутри сети. При этом важно уточнить, что «бесплатные» звонки внутри сети, которые сейчас предлагают отечественные операторы, по сути, таковыми не являются – их цена включена в общую стоимость тарифного плана оператора.

До октября прошлого года ставка взаимосоединения операторов составляла 36 копеек за минуту, после чего НКРСИ сделала шаг в направлении ее уменьшения, сократив до 23 копеек. Следующий этап снижения запланирован на 1 июля 2016 года.

«Следующее снижение ставки регулятор рассчитывает внедрить с 1 июля 2016 года, а до конца года мы ожидаем снижение до уровня себестоимости, который составляет 0,05 грн», - отметил Лебедев.

Если его расчеты верны, то уже в следующем году украинцам будет совершенно безразлично, на номер какого оператора они звонят. Всякий смысл потеряет и наличие сим-карт сразу нескольких операторов.

Между тем, как сообщил УНИАН надежный источник на телеком-рынке, следующий этап снижения ставки интерконнекта также переносится на неопределенный срок, и замкнутый круг телеком-реформ в ближайшее время разорван не будет.

Изначально план понижения ставок интерконнекта НКРСИ разработала в декабре 2014 года. Предполагалось, что первое снижение ставки с 36 до 23 коп. за минуту произойдет в июле 2015 года, однако позднее регулятор перенес эту долгожданную дату на октябрь. Не исключено, что и следующее понижение, запланированное на 1 июля, произойдет в лучшем случае не ранее осени.

Животовский в интервью изданию «Новое Время» сообщил, что процесс реформирования затянут по причине отсутствия компромисса между регулятором и участниками рынка. По его словам, постоянно есть множество недовольных, которые настойчиво пытаются внести определенные правки в ранее принятое решение, несмотря на то, что их мнение противоречит мнению большинства.

«Мы не можем просто взять и учесть замечания недовольных, поскольку принятое ранее решение уже было компромиссом между разными сторонами. И приходится начинать все по новой… Вот такое хождение по кругу, такой водоворот, в котором «зависают» или «тонут» многие важные и фундаментальные вещи», - сказал глава Нацкомиссии.

И это относится ко всем украинским нововведениям в телеком-отрасли. Каждый участник рынка лоббирует исключительно свои интересы и не заботится о комфорте простых украинцев – тех, для кого эти реформы и были изначально направлены. Однажды все стороны придут к компромиссу. А до тех пор нам придется надеяться, что вопрос будет решен за пару месяцев, а не за 10 лет.

Надежда Бурбела (УНИАН)