Перевозка контейнеров по "Шелковому пути" стала дешевле почти на 30% - Мининфраструктуры

Украина договорилась со странами-участницами альтернативного маршрута Великого Шелкового пути в обход России через Грузию, Азербайджан и Казахстан о снижении тарифа на перевозку контейнеров по данному маршруту почти на 30%, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в сети Facebook.

"Достигнута договоренность о снижении комплексной ставки за перевозки с 5559 долларов до 3980 долларов за 40-футовый контейнер от Изова до границы с КНР (Достык). Работаем над удешевлением Шелкового пути. Все у нас получится!", - написал Омелян.

Он также сообщил, что директор по грузовым перевозкам Публичной акционерной компании "Укрзализныця" Иван Федорко 17 мая в Тбилиси подписал протокол о включении Украины в Транскаспийский международный транспортный маршрут или так называемый новый Шелковый путь в обход РФ.

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Как сообщал УНИАН, торжественное отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России через Грузию и Азербайджан состоялось 15 января. Поезд прибыл на китайскую границу 31 января.

18 февраля руководство "Укрзализныци" сообщало, что экспериментальный грузовой поезд вернется на территорию Украины 15-17 марта, однако в конце марта СМИ сообщили, что поезд застрял в Китае из-за отсутствия заказов грузоотправителей. "Укрзализныця" официально эту информацию поначалу не комментировала, однако позже сообщила, что поезд вернулся в Украину 17 апреля с пустыми контейнерами.

Эксперты подчеркивали, что стоимость доставки украинских товаров в страны Средней Азии по новому маршруту в обход России обойдется дороже традиционных перевозок через РФ в связи с тем, что на пути следования альтернативного поезда - Каспийское и Черное моря, которые нужно преодолевать паромами.