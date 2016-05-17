Специальный дорожный фонд заработает с 2017 года - Гройсман

Специальный дорожный фонд заработает с 2017 года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Одесской области во время инспектирования работы передвижного пункта весового контроля для грузовиков на 21-м километре трассы Одесса-Южный.

"Мы примем решение, поскольку он может заработать только с нового бюджетного года. Это 2017 год. Мы практически приняли решение", - сказал Гройсман.

Он отметил, что фонд будет пополняться за счет различных ресурсов, в том числе будет привлекаться "международный финансовый инструмент, акцизы нефтепродуктов и прочее".

По словам Гройсмана, за счет этого фонда можно будет развивать и проектировать дороги, коридоры, что, по его словам, "является принципиально важным" для Украины.

Он отметил, что финансовые ресурсы автоматически будут распределяться на строительство и ремонт дорог, дополнительные средства на эти цели будут поступать из местных бюджетов.

"Это даст возможность за 2-3 года ситуацию с дорогами вывести на другой уровень", - подчеркнул премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада отклонила подготовленный правительством законопроект о создании государственного дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог, который должен наполняться за счет сбора акциза от ввоза нефтепродуктов в страну.

5 мая Министерство инфраструктуры призвало Верховную Раду принять закон о создании в Украине дорожного фонда в новой редакции.

По расчетам Мининфраструктуры, если фонд будет создан в этом году, он сможет аккумулировать до 40 миллиардов гривень, из которых около 26 миллиардов гривень будет направлено на дороги государственного значения, остальные – на дороги местного значения.

14 мая Гройсман заявил, что Кабмин работает над созданием отдельного дорожного фонда в составе госбюджета Украины. По его словам, соответствующее решение может быть принято совместно с парламентом в сентябре. Кроме того, правительство передаст государственные дороги местного значения в управление областных государственных администраций.