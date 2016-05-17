Сотрудники киевского метро не будут отдыхать в Крыму до возврата полуострова в состав Украины – глава метрополитена

Работников коммунального предприятия "Киевский метрополитен" не будут отправлять на отдых в аннексированный Россией Крым до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины, сообщил в комментарии УНИАН директор столичного метрополитена Виктор Брагинский.

"Метрополитен не отправляет сотрудников в Крым. В 2013 году независимая от метрополитена профсоюзная организация, насчитывающая порядка 5 тысяч человек и в которую добровольно вступают сотрудники, заключила договор с санаторием Крыма. Профсоюз работал с данным санаторием в течение многих лет, а в 2014 году произошла оккупация Крыма, соответственно, деньги там остались. Как я понял из разговора с главой профсоюза, руководитель этого санатория – патриот и гражданин Украины, который пригласил украинцев приезжать в Крым, так как Крым – это Украина. Так как деньги вернуть нельзя, глава профсоюзной организации предлагал всем желающим сотрудникам поехать в Крым, но, естественно, пока Крым не вернется в состав Украины, мы отправлять туда сотрудников не будем", - сообщил Брагинский.

Ранее пресс-служба столичного метро сообщила, что метрополитен предлагает своим сотрудникам путевки в аннексированный Крым. В частности, пресс-секретарь столичной подземки Наталья Макогон написала на своей странице в сети Facebook, что в январе 2014 года, до оккупации Крыма, был заключен договор с пансионатом "Волна" и произведена оплата за проживание в учреждении, а после оккупации полуострова остались неиспользованные путевки.

"Учитывая длительное сотрудничество, руководство пансионата готово принимать отдыхающих. Мы солидарны с позицией государства, что #КрымэтоУкраина, поэтому эти путевки, как и другие, предлагаются сотрудникам", - написала Макогон.

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Как сообщал УНИАН, с февраля 2014 года Россия оккупировала часть территории Украины - Крым и восточную часть Донбасса - и развязала продолжающуюся до сих пор кровопролитную войну, в ходе которой было убито около 10 тысяч человек. Кроме того, почти 2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Большая часть населения РФ продолжает одобрять действия руководства своей страны.