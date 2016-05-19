Нововведения на таможне помогут преодолеть мелкую коррупцию - эксперт

Об этом заявила председатель ОО "Таможенный контроль" Инна Биленко, комментируя нововведения Минфина.

"Это очень полезные изменения. Ведь, что происходит на таможне. Раньше в каждом отделении сидел человек, который распределял декларации между инспекторами. Декларации есть разные - за какие-то платят деньги, за какие-то не платят, есть сложные клиенты, есть те, с которыми легко работать. И например, если работника хотели наказать - ему давали сложную работу, проблемные декларации, а другим наоборот, давали легкие декларации. А сейчас этого "распределительного" убрали, сейчас вся работа распределяется автоматически - нажал на кнопку и декларация отправляется в свободного работника", - рассказала эксперт.

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По ее словам, на первом этапе были небольшие сбои, но сейчас эта система уже работает более слаженно.

"Это может помочь преодолеть мелкую коррупцию, все инспекторы будут равны. Раньше конечно человек, который распределял работу, видел, кто на что способен. Поэтому сначала будет бардак, но индивидуально каждый инспектор теперь научится выполнять любую работу - и сложную, и простую", - отметила Биленко.