"Укрпочта" приравняла марки к деньгам: требует ввести уголовную ответственность за их подделку

Украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" инициирует внесение изменений в украинское законодательство о введении уголовной ответственности за подделку и сбыт знаков почтовой оплаты, так как в настоящее время предусмотрена только административная ответственность за такое мошенничество, сообщил исполняющий обязанности главы "Укрпочты" Игорь Ткачук на пресс-конференции.

"Мы подготовили изменения в Уголовный кодекс, изменения о введении уголовной ответственности за подделку знаков почтовой оплаты, что поможет нам уберечься от подобных случаев мошенничества... Если бы предприятию не были нанесены многомиллионные убытки, то мы бы не поднимали этот вопрос. Так, около 50-100 миллионов гривень убытков ежегодно несет "Укрпочта" от письменной корреспонденции с поддельными марками, которая не учитывается", - отметил Ткачук.

По его словам, через различные интернет-магазины и с помощью объявлений мошенники продают фальшивые марки на 20-30% дешевле номинала. Такие марки обычно печатают в подпольных цехах на специальном оборудовании, чаще всего мошенники подделывают оптовые партии, приобретаемые корпоративными клиентами.

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В этой связи Ткачук отметил, что "Укрпочта" сейчас работает над усилением защиты почтовых марок от подделки, однако не сообщил подробности.

Он также сообщил об участившихся случаях мошенничества с использованием названия предприятия и элементов корпоративного стиля.

В частности, по словам Ткачука, в сети Интернет появляется большое количество предложений легкого заработка на интернет-ресурсах, в которых используются название и элементы корпоративного стиля "Укрпочты" для совершения мошеннических действий. Так, людям предлагают работу по склеиванию конвертов и проводят несанкционированный сбор персональных данных и реквизитов банковских карточек под видом неофициального дистанционного трудоустройства.

"Подчеркиваю, "Укрпочта" не предлагает работу по склеиванию конвертов, не собирает персональные данные и реквизиты банковских карт под видом неофициального дистанционного трудоустройства", - отметил Ткачук.

Он добавил, что госпредприятие уже обратилось к правоохранительным органам с целью закрытия данных сайтов и привлечения мошенников к ответственности.

Справка УНИАН. "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. "Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг через 12 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.

В 2015 году УГППС "Укрпочта" получила 53 миллиона гривень прибыли – лучший результат за последние 15 лет. В 2014 году компания получила 4 миллиона гривень убытков. При этом чистый доход госпредприятия в 2015 году составил 4,4 миллиарда гривень.