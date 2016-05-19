Tesla намерена продать акции на $2 миллиарда

Tesla Motors Inc. заявила, что продаст акции на 2 миллиарда долларов, чтобы помочь профинансировать производство своего электромобиля Model 3 и покрыть налоговые обязательства, связанные с исполнением опционов гендиректором Илоном Маском, сообщает Прайм.

"Автопроизводитель, базирующийся в калифорнийском городе Пало-Альто, предложит обыкновенные акции на 1,4 миллиарда долларов, чтобы ускорить производство ожидаемой Model 3. Компания планирует выпустить полмиллиона автомобилей к 2018 году. По ее словам, средства от размещения также могут быть использованы на оборотный капитал и другие корпоративные цели. Tesla ожидает привлечь около 1,7 миллиарда долларов после уплаты комиссий", - говорится в сообщении.

Остальные акции будут проданы Маском, чтобы покрыть налоговые обязательства, связанные с его исполнением более чем 5,5 миллиона опционов на акции, сообщила компания. Как она указала, Маск не получит денег от этой продажи.

Акции Tesla выросли менее чем на 1% после закрытия регулярной сессии, тогда на 20:00 по Гринвичу на Nasdaq Stock Market они выросли на 6,51 доллара до 211,17 доллара. Компания сообщила о продаже акций после этого времени.

Как отметила компания, Маск должен уплатить значительные налоги в связи с исполнением своих опционов на акции из-за роста цены акций Tesla с 2009 года. Он заплатил 36,5 миллиона долларов, чтобы исполнить 5 503 972 опциона, которые должны были истечь к концу этого года. Эти акции стоили 1,16 миллиарда долларов при расчете по цене закрытия среды.

Согласно отчету о ценных бумагах, Маск воспользовался кредитом от Morgan Stanley, обеспеченным его долей в Tesla, чтобы профинансировать покупку этих опционов. Общий объем его задолженности перед Morgan Stanley после приобретения этой доли составил 299 миллионов долларов.

Компания сообщила, что Маск планирует пожертвовать 1,2 миллиона акций на благотворительность. По цене закрытия среды их стоимость составит 253 миллиона долларов.

Несмотря на то, что Маск продаст акции для покрытия налогов, реализация опционов приведет к увеличению общей доли Маска в Tesla.

Tesla получила более 400 000 предзаказов на Model 3, цена которой начинается с 35 000 долларов. Стоимость машины ниже, чем у других моделей - Model S и кроссовера Model X. Model 3, поставки которой ожидаются в конце 2017 года, будет вмещать 5 пассажиров и сможет проходить 215 миль (346 километров) от одной зарядки.

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Некоторые аналитики сомневаются в плане Tesla по выпуску полумиллиона автомобилей в 2018 году, ссылаясь на сложности производства.

Компания завершила 1-й квартал с 1,4 миллиарда долларов денежных средств после того, как воспользовалась кредитной линией. Она подтвердила свой прогноз о положительном денежном потоке в 2016 году и сообщила, что ее капрасходы вырастут на 50% больше, чем она ожидала ранее.

Получение 2 миллиарда долларов может дать компании достаточный резерв, чтобы профинансировать рост в следующем году.