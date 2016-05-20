Кабмин намерен утроить количество весовых комплексов на украинских дорогах

Правительство намерено до конца 2016 года увеличить в три раза количество весовых комплексов на украинских дрогах - до 105 единиц с 34.

Об этом говорится в проекте Плана приоритетных шагов правительства на 2016 год.

Согласно документу, целью такого решения является предотвращение разрушения дорожного покрытия автомобильных дорог от проезда перегруженного грузового транспорта.

Также отмечается, что правительство намерено сэкономить на ремонте дорожного покрытия около 5 миллиарда гривень. Согласно плану, на начальном этапе штрафы от перегруза транспорта принесут бюджету порядка 400 тысяч гривень в месяц.

Кроме того, в правительстве отметили, что для внедрения весового контроля на украинских дорогах уже выделены средства на закупку 71 мобильного весового комплекса.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Омелян заявил, что правительство начинает жесткую борьбу с перегрузом грузовиков, которые разрушают дорожное полотно и уничтожают украинские дороги. "Машины с нагрузкой более 40 тонн по дорогам Украины ездить не будут", - подчеркнул он.

С 10 мая в рамках совместного плана действий "Укртрансбезопасности", "Укравтодора" и Национальной полиции в Одесской, Николаевской и Херсонской областях работают дополнительные группы инспекторов "Укртрансбезопасности" для круглосуточного осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств на дорогах общего пользования.

В связи с этим на дорогах в южном регионе образовывались километровые пробки из-за водителей фур, которые бастовали против введения весового контроля. Позже, 15 мая, министр Омелян сообщил, что водители вежливо проезжают на пункты контроля, а в случае перегруза платят штраф и на месте разгружают грузовики.

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Позже депутаты фракции "Народный фронт" зарегистрировали в Верховной Раде два законопроекта, направленные на защиту автомобильных дорог Украины от разрушения перегруженным автотранспортом.