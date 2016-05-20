Львовская железная дорога запустила первый в Украине поезд с вагоном для велосипедистов (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Львовской железной дороги, пока единственный в Украине поезд, оборудованный специальными креплениями для перевозки велосипедов, отправился со Львова в Мукачево.

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Проект воплотили в жизнь за три месяца. Все работы по переоборудованию выполнили специалисты Моторвагонного депо «Львов» Львовской железной дороги.

По словам начальника депо Андрея Груника, магистраль в течение месяца будет осуществлять мониторинг популярности этой услуги и если будет спрос, то ее планируют расширить.

Справка УНИАН. Поезд №827/828 сообщением Львов – Мукачево – Львов отправляется из Львова ежедневно в 07:10 и прибывает в Мукачево в 11:15. В обратном направлении поезд отправляется в 16:40 и прибывает во Львов в 20:45. На пути следования поезд останавливается в туристических пунктах Карпатских гор и Закарпатья.