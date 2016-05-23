"Укравтодор" намерен до 15 июня отремонтировать дороги государственного значения

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") во исполнение поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана намерено до 15 июня устранить все деформации и выбоины на дорогах государственного значения.

В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что госагентство в ходе селекторного совещания дало поручение областным службам автодорог ускорить темпы ликвидации ям на автодорогах страны.

"Начальники всех служб автодорог и облавтодоров отчитались перед руководством "Укравтодора" о темпах ликвидации, методах работы и объемах, которые осталось выполнить", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что темпы ликвидации деформаций дорожного покрытия значительно снизились из-за непрекращающихся дождей в течение прошлой недели по всей территории страны.

"Несмотря на это, руководство "Укравтодора" дало поручение службам ускорить темпы ликвидации – с текущей недели дорожники по всей Украине будут работать и по субботам. Только при условии усиленной работы и хорошей погоды "Укравтодор" сможет выполнить поручение премьер-министра вовремя", - отмечается в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что наилучшие результаты по темпам выполнения работ показывают Кировоградская, Тернопольская, Черниговская, Донецкая и Запорожская области, тогда как Николаевская, Днепропетровская и Житомирская области отстают от графика выполнения ремонтных работ.

Кроме соблюдения сроков и увеличения темпов ремонта, заместитель председателя "Укравтодора" Николай Березовский отметил важность контроля качества выполняемых ремонтных работ.

В пресс-службе напомнили, что в середине апреля Гройсман поручил "Укравтодору" завершить все запланированные работы по устранению выбоин и деформаций на дорогах государственного значения до 15 июня и отремонтировать около 3,6 миллиона квадратных метров дорожного покрытия за 1,1 миллиарда гривень, выделенных на эти цели.

"Наибольшее внимание уделяется основным транспортным магистралям страны - ямы на дорогах государственного значения будут ликвидированы на 85-100% (в зависимости от области) от объема деформаций, которые были обнаружены во время весеннего комиссионного обследования", - подытожили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 миллиардов гривень на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения.

В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 км дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.