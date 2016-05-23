"Укртелеком" повышает тарифы на проводное радиовещание

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи компания «Укртелеком» намерена с 1 июня повысить абонентскую плату за пользование основной радиоточкой для физических лиц и бюджетных организаций на 13,3% – до 17 грн (с НДС).

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр».

Абонплата за пользование основной радиоточкой для юридических лиц с 1 июня составит 30,60 грн (с НДС).

Также отмечается, что с 1 июня стоимость междугородных телефонных разговоров в Украине в тарифных планах «Простой», «Простой-600», «Спаренный» и «Спаренный-600» составит 1,20 грн/мин. (с НДС). При этом, согласно сообщению, абонплата за соответствующий тарифный план не изменится.

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Как сообщал УНИАН, «Укртелеком» в январе-марте 2016 года получил около 100 млн грн чистой прибыли против 165,5 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2015 года. При этом общий доход оператора за первый квартал по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 2,6% - до 1,712 млрд грн, а доход от предоставления телекоммуникационных услуг сократился на 1,3% - до 1,565 млрд грн.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 млн абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного Интернета для более 1,6 млн клиентов.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).