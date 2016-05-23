Украина войдет в создаваемую Китаем ассоциацию "Шелковый путь", бюджет которой $46 миллиардов

Украина, наряду с 20 другими странами, войдет в создаваемую Китаем ассоциацию по продвижению экономического сотрудничества «Шелковый путь», для запуска которой китайские фонды собрали уже около 300 млрд юаней или около 46 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в рамках инвестиционной сессии Киевского экономического форума «Украина-Китай: Новый Шелковый путь» сообщил исполнительный вице-председатель и генеральный секретарь Китайской федерации промышленников Сюн Мен.

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«Эта ассоциация будет официально создана, и церемония открытия будет в июне этого года в Пекине. Таким образом мы сможем углубить наше сотрудничество, - сказал Мен. - Для этого проекта мы готовы выделить очень большую сумму - 300 млрд юаней для того, чтобы сосредоточить внимание предпринимателей на совместном сотрудничестве».

Мен отметил, что уже создан сайт «Один поезд - один путь», на котором размещается вся информация об участниках, предприятиях и возможных совместных проектах из 21 страны-участницы. Данный ресурс поможет наладить диалог между странами и решать экономические и политические вопросы. Также планируется проведение исследований, конференций и презентаций проектов для того, чтобы участники делились опытом.

Как отметил присутствующий на инвестиционной сессии министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ранее Украина стала членом Транскаспийского международного транспортного маршрута или так называемого нового Шелкового пути в обход РФ и договорилась со странами-участницами этого альтернативного пути через Грузию, Азербайджан и Казахстан о снижении тарифа на перевозку контейнеров по данному маршруту почти на 30% - до 3980 долл. с 5559 долл. за 40-футовый контейнер от украинского пункта контроля Изова до границы с КНР (Достык).

Он подчеркнул, что сейчас Мининфраструктуры и "Укрзализныця" работают над еще большим удешевлением стоимости грузоперевозок по данному маршруту.

"Сейчас договорились о том, что перевозка 40-футового контейнера будет стоить около 4 тыс. долл. от украинского Изова до китайской границы, но я думаю, что эта цифра может быть еще уменьшена. Мы ведем сейчас переговоры с остальными странами, которые занимаются транспортировками паромов через Каспийское море. Постараемся максимально удешевить этот маршрут", - подчеркнул Омелян.

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Как сообщал УНИАН, торжественное отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России через Грузию и Азербайджан состоялось 15 января. Поезд прибыл на китайскую границу 31 января.

18 февраля руководство "Укрзализныци" сообщало, что экспериментальный грузовой поезд вернется на территорию Украины 15-17 марта, однако в конце марта СМИ сообщили, что поезд застрял в Китае из-за отсутствия заказов грузоотправителей. "Укрзализныця" официально эту информацию поначалу не комментировала, однако позже сообщила, что поезд вернулся в Украину 17 апреля с порожними контейнерами.

Эксперты подчеркивали, что стоимость доставки украинских товаров в страны Средней Азии по новому маршруту в обход России обойдется дороже традиционных перевозок через РФ в связи с тем, что на пути следования альтернативного поезда — Каспийское и Черное моря, которые нужно преодолевать паромами.