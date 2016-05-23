Новый глава "Укрзализныци" польский рокер Бальчун прилетает в Киев и завтра начнет работать

Новый глава правления публичной акционерной компании «Укрзализныця» Войцех Бальчун, назначенный правительством в апреле по результатам кадрового конкурса, получил все разрешительные документы на работу в Украине и приступит к выполнению своих обязанностей 24 мая.

Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе Киевского экономического форума.

«Бальчун полноценно де-юре приступает к работе завтра. Сегодня он со всеми разрешительными документами прилетает в Киев и уже завтра будет на рабочем месте», - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 20 апреля назначил отобранного по результатам конкурса экс-руководителя Польских железных дорог Бальчуна на должность главы правления «Укрзализныци». 15 мая Бальчун прибыл в Украину и 16 мая министр инфраструктуры Владимир Омелян представил его коллективу госкомпании.

20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил, что правительство ожидает в ближайшее время получить от Бальчуна план развития госкомпании.

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Войцех Бальчун родился 19 июня 1970 года. Закончил Силезский университет в Катовицах по специальности политология. Также имеет степень магистра делового администрирования. Карьеру начал в должности директора по продажам региональной газеты в Катовицах Trybuna Śląska, затем работал в национальной почтовой службе Польши Poczta Polska и банке PKO Bank Polski.

В 2008-2013 годах Бальчун был главой правления железнодорожной компании Польши PKP Cargo, которая на тот момент переживала реструктуризацию. Польские СМИ отмечают, что именно Бальчун трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию. Благодаря ему в 2013 году PKP Cargo провела IPO на Варшавской фондовой бирже.

В апреле 2012 года Бальчуна назначили председателем правления польской авиакомпании LOT. Параллельно он занимал должность вице-президента ассоциации работодателей Польши. Кроме того, он лидер и гитарист рок-группы Chemia.