Импорт легковых автомобилей в Украину в первом квартале вырос на 35%

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-марте 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 35% - до 16,3 тыс. с 12,07 тыс. единиц.

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Соответствующие данные опубликованы на сайте Государственной службы статистики (Госстат).

Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за три месяца в страну автомобилей составила более 271 млн долл.

В то же время экспорт легковых авто из Украины сократился в 2,25 раза - до 51 с 115 единиц. Общая стоимость экспорта легковых автомобилей составила более 1,449 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в январе-феврале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 12% - до 9,2 тыс. с 8,239 тыс., а экспорт - сократился в 2,7 раза, до 39 с 106 единиц.

По данным "Укравтопрома", импорт легковых автомобилей в Украину в 2015 году сократился на 41% - до 86 492 единиц, общей стоимостью более 1 млрд долл. При этом из Украины на экспорт было поставлено всего 1 060 единиц автотранспортных средств, что в 3,1 раза меньше, чем в 2014 году. В денежном выражении автомобильный экспорт был оценен в 54,4 млн долл.