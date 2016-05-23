Очередной скандал: Германия подозревает Fiat в манипуляциях с вредными выбросами

Акции итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) упали в понедельник более чем на 5% после сообщения о том, что регуляторы Германии подозревают компанию в занижении показателей вредных выбросов и что ей даже могут запретить продавать свои машины в этой стране, пишут «Ведомости».

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Федеральное автомобильное ведомство Германии (KBA) некоторое время назад стало проверять автомобили ряда компаний на предмет возможного манипулирования показателями вредных выбросов. В прошлом году разразился скандал с Volkswagen, а в последние месяцы стало известно о тех или иных нарушениях при тестировании автомобилей еще у нескольких автопроизводителей, например Mitsubishi Motors.

Как сообщила в воскресенье немецкая газета Bild am Sonntag, несколько проведенных KBA тестов показали, что у ряда моделей FCA в системе выпуска отработавших газов показатели выбросов резко повышались после 22 минут работы двигателя. Между тем, обычно официальные тесты регуляторов проводятся около 20 минут, указала газета.

Днем ранее, в субботу, газета Bild привела мнение источников в министерстве транспорта Германии, по словам которых FCA в худшем случае может грозить запрет на продажи ее автомобилей в стране, если она продолжит игнорировать требования по соблюдению уровня выбросов. Представитель FCA заявил Reuters, что «все автомобили компании соответствуют действующим правилам об уровне выбросов». Он отказался комментировать публикации Bild.

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Аналитики UBS не верят, что Германия может ограничить продажи FCA. «Каковы бы ни были конечные результаты тестов (регуляторов), мы сомневаемся, что FCA полностью запретят продавать автомобили в Германии, учитывая то, что Volkswagen разрешили продолжать продажи, хотя на некоторых ее автомобилях были найдены обманывающие устройства», – говорится в отчете банка.

К вечеру понедельника акции FCA в Милане немного компенсировали падение (снижение составило 4% к 18.00). В пятницу они уже падали на 2% после того, как представители компании отказались участвовать во встрече с немецкими чиновниками, на которой обсуждались стандарты выбросов в автомобильной отрасли (по итогам дня, однако, котировки выросли на 0,5%). Встречу проводил министр транспорта Германии Александр Добриндт. Как сообщила Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с позицией FCA, в компании считают, что оценивать ее действия в соблюдении стандартов о выбросах могут только регуляторы Италии.

Компанию поддержал министр транспорта Италии Грациано Дельрио: в заявлении он призвал немецких регуляторов обсуждать вопрос с итальянскими коллегами, как того требуют законы Евросоюза, а не с самой компанией. По словам Дельрио, FCA готова предоставить всю информацию о своих действиях по контролю за вредными выбросами.

Министерство транспорта Германии заявило, что переслало итальянским властям и Европейской комиссии данные по некоторым моделям FCA для проверки и принятия соответствующих мер, сообщило Reuters.