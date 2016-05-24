Крупнейший лоукостер Европы планирует снизить цены на фоне "тарифной войны"

Об этом сообщает Рейтер.

Крупнейший в Европе по количеству пассажиров авиаперевозчик отчитался в понедельник о 43-процентном росте годовой чистой прибыли до 1,24 миллиарда евро ($1,39 миллиарда), что соответствует прогнозам аналитиков.

Рост прибыли замедлится на 13 процентов в году, завершающемся в марте 2017 года, при снижении тарифов в среднем на 7 процентов за год и сокращении на 10-12 процентов в зимние месяцы, сказал глава компании Майкл О'Лири.

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"Если в Европе и есть тарифная война, Ryanair в ней победит", - сказал он в видеопрезентации.

Снижение тарифов позволит Ryanair увеличить количество пассажиров на 9 процентов до 116 миллионов, укрепив лидерство в Европе по этом показателю.

Ryanair назвала "осторожным" прогноз роста прибыли до 1,38-1,43 миллиарда евро за текущий финансовый год. Это ниже усредненного прогноза более 10 аналитиков, опрошенных компанией, в 1,47 миллиарда евро.

Средние тарифы упали на 7 процентов за три месяца, завершившиеся 13 марта, в то время как компания прогнозировала 6-процентное снижение.

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Конкуренты авиаперевозчика, включая владельца British Airways IAG, Lufthansa и Air France-KLM, недавно предупредили о росте активности в секторе и воздействии на туризм атак боевиков в Париже и Брюсселе.

Ryanair опередила своих конкурентов в прошлом году, завоевав долю рынка благодаря улучшению клиентского обслуживания.