Toyota отзывает 1,5 миллиона машин из-за неисправности в подушке безопасности

В сообщении отмечается, что у машин заменят пиропатроны в подушках безопасности Takata, передает ZN.UA В частности, дефект есть в таких распространенных моделях как Corolla, Yaris, Sienna и других.

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От неисправностей пиропатронов в подушках безопасности в автомобилях возник серьезный скандал 2 года назад. Как выяснилось, при "выстреле" подушки в человека могут попасть мелкие кусочки металла. Уже зафиксировано 11 летальных исходов от подобных "выхлопов" - 10 из них в США.

Также, в марте 2014 года компании Toyota выписали один из крупнейших в истории США штраф $1,2 млрд в рамках урегулирования судебного спора с американским правительством о нарушении стандартов безопасности в автомобилях Toyota и Lexus

Расследование началось в связи с фактами отзыва автомобилей Toyota в США в 2009 году, когда к компании начали поступать индивидуальные и коллективные судебные иски. Более 10 млн автомобилей были отозваны из-за проблем с тормозами. Японский автогигант признал вину в намеренном введении в заблуждение регуляторов в вопросах, касающихся проблем систем безопасности в своих автомобилях в 2009 и 2010 годах.