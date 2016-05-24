Самый большой в мире украинский самолет "Мрия" после коммерческих рейсов возвращается в Украину

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" сегодня, 24 мая, после серии коммерческих рейсов вернется в Украину.

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Согласно сообщению пресс-службы предприятия, прилет "Мрии" состоится после 14 часов дня на базовый аэродром госпредприятия "Антонов" в Гостомеле.

На предприятии отметили, что после премьерного перелета в Австралию, куда самолет доставил оборудование общей массой 130 тонн, "Мрия" выполнила еще один коммерческий рейс из Лейпцига (Германия) в Абу-Даби (ОАЭ), куда самолет доставил партию грузов насосной станции немецкой компании MAN, общей массой 169 тонн.

"Ан-225 "Мрия" - единственный в мире самолет, способный транспортировать 169 тонн разнородного по своим характеристикам (весу, размеру, несимметричной плоскости опорной поверхности и т.д.) груза. К тому же, использование Ан-225 позволило существенно уменьшить стоимость перевозки по сравнению с доставкой этого груза двумя самолетами Ан-124-100 "Руслан", - отметили представители предприятия.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Мрия" выполнила первый коммерческий рейс в Австралию. Украинский самолет вылетел 10 мая. Сначала он направился в Прагу, где погрузил генератор с сопровождающим оборудованием общей массой 130 тонн, который украинские пилоты 16 мая доставили в австралийский город Перт. Прибытие крупнейшего в мире самолета вызвало существенный ажиотаж среди местного населения. По данным австралийских изданий, в аэропорту за приземлением украинской «Мрии» наблюдали около 15 тысяч человек.

Справка УНИАН. Ан-225 «Мрия» создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор «Мрия» остается самым крупным и самым мощным в мире транспортным самолетом.