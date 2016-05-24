Суд отказал экс-главе Госавиаслужбы Антонюку в восстановлении в должности

Окружной административный суд Киева отказал экс-главе Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба) Денису Антонюку, уволенному в сентябре прошлого года, в восстановлении в должности.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил партнер юридической компании "Анте" и специалист по авиационному праву Андрей Гук.

"Окружной административный суд Киева отказал бывшему председателю Госавиаслужбы Украины Денису Антонюку в удовлетворении его иска о признании увольнения с должности в связи с нарушением присяги государственного служащего противоправным и о восстановлении в должности", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября 2015 года экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что по результатам проведенной проверки Госавиаслужбы Кабинет министров принял решение об увольнении главы службы Дениса Антонюка.

На пост главы Госавиаслжубы Антонюк был назначен 12 марта 2014 года, а до назначения занимал должность директора по развитию маршрутной сети и работе с альянсами базовой украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".