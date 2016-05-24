ЕИБ хочет финансировать модернизацию ж/д и городского транспорта в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует финансировать два проекта по модернизации железнодорожного и городского транспорта в Украине, сообщил в ходе брифинга исполняющий обязанности главы постоянного представительства ЕИБ в Украине Гидо Прудом.

"Я надеюсь, что мы с министром (инфраструктуры Владимиром Омеляном – УНИАН) подпишем до конца этого года проекты в сфере городского транспорта и для модернизации "Укрзализныци", - сказал Прудом.

При этом он не назвал сумму инвестиций, так как проекты находятся на стадии оценки.

Как отметил присутствующий на мероприятии министр инфраструктуры Владимир Омелян, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность продолжения и расширения финансирования программы по обновлению вагонного парка. Кроме того, министерство проводит консультации с посольством Нидерландов и Германии по получению технической помощи для реализации реформ речной и железнодорожной отрасли Украины.

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Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года Министерство инфраструктуры Украины достигло договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о софинансировании проектов обновления подвижного состава городского транспорта в Украине на сумму 300 млн евро.

Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году и сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.

ЕИБ финансирует проекты в Украине на основании мандата Совета ЕС и Европарламента для стран Восточного партнерства. Мандат дает возможность банку кредитовать проекты, которые представляют значительный интерес для ЕС и его восточных соседей в таких отраслях, как развитие частного сектора, социальной и экономической инфраструктуры, изменение климата.