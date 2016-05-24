Американские инженеры оценят состояние судоходных шлюзов в Украине

Группа американских инженеров со следующей недели начнет проводить анализ технического состояния судоходных шлюзов на Днепре с целью определения стоимости капитального ремонта и модернизации этих сооружений, сообщил в ходе брифинга министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Миссия лучших американских инженеров приедет на следующей неделе изучать потребности реконструкции наших шлюзов на Днепре", - сообщил он.

Согласно розданному в ходе брифинга пресс-релизу, инженеры прибудут в Украину 28 мая.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля Мининфраструктуры сообщило, что инженерный корпус армии США выразил готовность предоставить своих экспертов для анализа технического состояния судоходных шлюзов на Днепре. Так, в 2012 году в Украине уже была проведена оценка состояния судоходных шлюзов, по результатам которой на ремонт и восстановление шлюзов необходимо выделить 280 миллионов гривень. Однако в Мининфраструктуры выразили сомнение в объективности такого анализа, в связи с чем запланировали провести новую оценку.

По оценкам экспертов, основными причинами, сдерживающими грузовое и пассажирское речное судоходство, а также мешающими наращиванию объемов речных грузоперевозок, являются аварийно-опасные участки в Днепровском и Днепродзержинском водохранилищах и недостаточная пропускная способность судового хода реки Южный Буг.

В Украине насчитывается шесть шлюзов - Каховский, Запорожский, Днепродзержинский, Кременчугский, Каневский и Киевский.