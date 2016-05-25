Импорт грузовых авто в Украину вырос в два раза

Импорт коммерческого и специального транспорта в Украину в январе-марте 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в два раза - до 5,919 тыс. единиц.

Согласно данным ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», общая таможенная стоимость импортированного транспорта составила 65,5 млн долл. В сообщении отмечается, что в этом сегменте автоимпорта доминировали автомобили с пробегом, которые охватили 93% поставок, а год назад их доля составляла 83%.

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Импорт автобусов в первом квартале составил 189 единиц, общей стоимостью 2,7 млн долл. Относительно первого квартала прошлого года импорт автобусов увеличился на 61%. В структуре импорта автобусов новая техника заняла 9%, что на 3 процентных пункта больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в январе-марте 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 35% - до 16,3 тыс. с 12,07 тыс. единиц.

По данным "Укравтопрома", импорт легковых автомобилей в Украину в 2015 году сократился на 41% - до 86 492 единиц, общей стоимостью более 1 млрд долл. При этом из Украины на экспорт было поставлено всего 1 060 единиц автотранспортных средств, что в 3,1 раза меньше, чем в 2014 году. В денежном выражении автомобильный экспорт был оценен в 54,4 млн долл.