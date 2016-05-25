Таможенников обяжут совершать фото- и видеофиксацию проверяемых товаров и транспорта

Кабинет министров Украины намерен обязать таможенные органы совершать фото- и видеофиксацию проверяемых товаров и транспортных средств для устранения коррупции и контрабанды.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Как происходит сегодня: таможенник оформляет товар по заниженной таможенной стоимости, которая не соответствует декларируемой, и у него сигнализирует система риска, что машина должна быть досмотрена. Он может своей рукой поставить отметку, и машина будет пропущена. С августа месяца будет система, когда он будет обязан делать фото- и видеофиксацию товара, груза, номерных знаков, времени, что значительно минимизирует риски", - сказал премьер.

При этом Гройсман отметил, что Государственная фискальная служба обладает необходимыми техническими средствами для реализации этой инициативы.

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“Первое августа мы определили как дату, которая является возможной, и технические возможности у ГФС есть. Я думаю, с первого августа мы запустим эту работу. Конечно, нам будут мешать, будут пытаться что-то сломать, это все понятно. Но мы додавим, потому что есть приоритет - мы наведем порядок на украинской таможне”, - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, правительство 25 мая одобрило законопроект о введении уполномоченного экономического оператора, приняло решение о создании “единого таможенного окна” и утвердило перечень оснований для дополнительного осмотра товаров на таможнях.

При этом Гройсман подчеркнул, что принятие этих решений позволит устранить коррупцию на таможне, упростить проверку грузов и транспортных средств законопослушного бизнеса и получить дополнительные средства в государственный бюджет.