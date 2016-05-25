"Таманский" вернулся в Украину после неудачной попытки РФ "национализировать" танкер

Украинский нефтяной танкер "Таманский" ориентировочной стоимостью 1 миллион долларов сегодня, 25 мая, прибыл в Илличевский морской порт с берегов Турции после того, как турецкий суд отказался признать "национализацию" Россией этого зарегистрированного в оккупированном Крыму судна.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины со ссылкой на главу ведомства Ярему Ковалива.

"После 10-месячной борьбы с РФ и офшорными фрахтователями-мошенниками Госрыбагентству удалось вернуть государству его актив – нефтяной танкер "Таманский" стоимостью около 1 миллиона долларов", - цитирует Ковалива пресс-служба.

Согласно сообщению, возвращению судна в Украину предшествовал длительный судебный процесс в Турции с офшорным фрахтователем Сowen Management S.A. (Багамские острова), конечными бенефициарами которого являются граждане РФ.

Фрахтователь создал искусственную задолженность за ремонт судна и на ее основании пытался незаконно продать танкер через исполнительную службу Турции. В ходе судебного процесса фрахтователь пытался доказать, что Украина не является собственником судна, основываясь на решении о его "национализации" Российской Федерацией.

Административный общественный суд Азиатской части Стамбула взял "Таманский" под арест в связи с задолженностью владельца, госпредприятия "Керченский морской рыбный порт", перед российским фрахтователем за ремонт танкера. Как ранее отмечали в Госрыбагентстве, задолженность в размере 1,2 миллиона долларов является фиктивной, поскольку по договору фрахта ремонт судна должен был проводиться за счет Сowen Management, а не за счет Керченского порта.

В Госрыбагентстве отметили, что с февраля 2015 года Сowen Management не выплачивал Украине денег за фрахт судна. С учетом пени долг составляет около 700 тысяч долларов. С конца июля 2015 года "Таманский" не выходил в море, а предыдущая команда (трое моряков-крымчан с украинским гражданством) не получали заработную плату и в конце концов в декабре 2015 года сбежали с судна.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы Госрыбагентства Яремы Ковалива, Украина за годы независимости потеряла более 220 крупнотоннажных судов, или 95% океанского флота, основная часть которого была незаконно реализована для погашения фиктивной кредиторской задолженности. Фиктивная задолженность создается или перед портом, или перед третьими лицами. При заходе в ближайший порт на судно налагается арест. После этого оно реализуется для погашения такой задолженности. Указанная схема работает не только для судов, которые занимаются рыболовецким промыслом в океане, но и для танкеров и грузовых судов.

Таким образом Украина потеряла свой один из крупнейших рыболовецких флотов в мире. Если в 1991 году Украина владела более 230 океанскими судами, то к 2015 году их количество сократилось до 11, из которых только 4 находятся в государственной собственности.