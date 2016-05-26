Бальчун уверяет, что массовых сокращений в "Укрзализныце" не будет

Новый глава правления публичной акционерной компании "Укрзализныця" Войцех Бальчун, приступивший к выполнению своих обязанностей 24 мая, уверяет, что вместо массовых сокращений сотрудников "Укрзализныци", расходы компании уменьшат за счет сокращения коррупции.

Об этом в интервью для nv.ua сообщил глава "Укрзализныци" Бальчун.

"В первую очередь речь идет об уменьшении расходов. Но не при помощи таких шагов, как сокращение штата. Эта мера не коснется тех людей, которые тяжело работают, особенно в самом низу. Уменьшить затраты мы можем, исключив негативные явления. А именно коррупцию", - заявил Бальчун, отвечая на вопрос, стоит ли сотрудникам украинских железных дорог опасаться массовых увольнений в рамках реформы.

Он отметил, что бороться с коррупцией в ведомстве будут через изменение процедур. Бальчун добавил, что попытается создать такой коллектив, который сможет противостоять коррупционному натиску.

"Начав реструктуризацию в PKP Cargo, мы стали зарабатывать деньги. И инвестировали в человеческий капитал. Люди начали работать более продуктивно, зарабатывать больше денег", - отметил он.

В то же время он рассказал на примере своего опыта в Польше, как следует менять мышление сотрудников компании, чтобы вывести ее на новый уровень.

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"Сначала обучали топ-менеджеров компании, директоров департаментов, отделов, руководителей связанных фирм. Затем спустились на уровень руководителей подразделений своего офиса, а также на местах. Потом переходили на более низкие уровни и на каждом из них охватывали все больше и больше людей. Для себя мы определили: когда дойдем до диспетчера, который отвечает за отправку поездов, то уже будем у себя дома. Но самое важное — это лидеры изменений. Не только глава и члены правления, а люди на более низких уровнях, готовые посвятить себя реформам", - подчеркнул Бальчун.