General Motors отзывает более 2 миллионов автомобилей в Китае

General Motors Co. и ее китайский партнер отзовут 2,16 млн автомобилей в Китае из-за неисправных клапанов вентиляции картера, сообщает Прайм.

Отзыв последует за расследованием, проведенным регулятором после жалоб насчет сломанных двигателей в некоторых автомобилях GM, указало в заявлении Генеральное управление по надзору за качеством, инспекциям и карантину (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine).

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В число затронутых автомобилей вошли 834 000 седанов Buick Excelle, 1,15 миллиона автомобилей Chevrolet Cruze, 159 000 единиц Chevy Epica и 18 000 автомобилей Chevy Aveo, согласно заявлению.

По словам регулятора, клапаны вентиляции картера в этих автомобилях недостаточно защищены от коррозии, что со временем может повредить двигатели.

Как указано в заявлении, отзыв начнется 15 августа. Производитель SAIC General Motors Corp. заменит клапаны бесплатно. Представитель GM в Китае подтвердила эту информацию.