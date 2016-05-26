Кабмин назначил нового исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци"
Данное решение было принято в связи с увольнением с должности и. о. главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, который был назначен заместителем министра инфраструктуры.
Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы правления Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" Виталия Жураковского.
Данное решение было принято в связи с увольнением с должности и. о. главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, который был назначен заместителем министра инфраструктуры.
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Соответствующие решения закреплены в распоряжениях правительства №371-р и №370-р от 25 мая 2016 года.
Согласно документу, Жураковский назначен "до начала исполнения председателем правления указанного общества обязанностей по должности".
Как сообщал УНИАН, с апреля 2014 года по январь 2016 года Жураковский занимал пост заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" и был уволен в связи реформированием администрации в акционерную компанию.
30 марта на своем заседании Кабинет министров Украины утвердил контракты членов правления "Укрзализныци" сроком на 6 месяцев, а также уволил и вывел из состава правления исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Александра Завгороднего, назначив вместо него исполняющим обязанности одного из членов правления компании Евгения Кравцова. Загородний занимал данную должность с июля 2015 года.
12 апреля комитет при Минэкономразвития выбрал на должность председателя правления "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна из 31 кандидата, подавшего заявки на участие в конкурсе. Всего в конкурсе участвовало восемь иностранцев.
20 апреля Кабмин назначил отобранного по результатам конкурса экс-руководителя Польских железных дорог Бальчуна на должность главы правления «Укрзализныци». 15 мая Бальчун прибыл в Украину и 16 мая министр инфраструктуры Владимир Омелян представил его коллективу госкомпании. По словам Омеляна, Бальчун должен был приступить к исполнению своих обязанностей 24 мая.