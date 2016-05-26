Кабмин назначил нового исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци"

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы правления Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" Виталия Жураковского.

Данное решение было принято в связи с увольнением с должности и. о. главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, который был назначен заместителем министра инфраструктуры.

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Соответствующие решения закреплены в распоряжениях правительства №371-р и №370-р от 25 мая 2016 года.

Согласно документу, Жураковский назначен "до начала исполнения председателем правления указанного общества обязанностей по должности".

Как сообщал УНИАН, с апреля 2014 года по январь 2016 года Жураковский занимал пост заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" и был уволен в связи реформированием администрации в акционерную компанию.

30 марта на своем заседании Кабинет министров Украины утвердил контракты членов правления "Укрзализныци" сроком на 6 месяцев, а также уволил и вывел из состава правления исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Александра Завгороднего, назначив вместо него исполняющим обязанности одного из членов правления компании Евгения Кравцова. Загородний занимал данную должность с июля 2015 года.

12 апреля комитет при Минэкономразвития выбрал на должность председателя правления "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна из 31 кандидата, подавшего заявки на участие в конкурсе. Всего в конкурсе участвовало восемь иностранцев.

20 апреля Кабмин назначил отобранного по результатам конкурса экс-руководителя Польских железных дорог Бальчуна на должность главы правления «Укрзализныци». 15 мая Бальчун прибыл в Украину и 16 мая министр инфраструктуры Владимир Омелян представил его коллективу госкомпании. По словам Омеляна, Бальчун должен был приступить к исполнению своих обязанностей 24 мая.