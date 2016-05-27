Toyota отзовет еще 7 миллионов авто из-за проблем с подушками безопасности

Японское министерство транспорта распространило распоряжение об отзыве автомобилей с подушками безопасности Takata еще на 7 миллионов авто, сообщает Би-би-си.

"Японские власти обязали автопроизводителей отозвать новую партию автомобилей до марта 2019 года. Общее число подлежащих отзыву автомобилей теперь возросло до 19,6 миллиона", - говорится в сообщении.

Как следует из заявления министерства, нитрат аммония, который используется в механизмах, надувающих подушки безопасности при столкновении, при колебании температуры теряет свои свойства. Из-за этого подушки Takata часто не срабатывают.

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"В прошлом году министерство транспорта США наложило на компанию Takata штраф в размере 70 миллионов долларов, а также запретило компании использовать нитрат аммония, после чего акции компании резко пошли вниз, упав почти на 20%. В пятницу, впрочем, акции Takata росли на новостях о том, что компания нашла инвестора", - резюмирует издание.

Об отзывах автомобилей с подушками Takata ранее сообщали Honda, Toyota, Nissan, Mazda, General Motors и немецкий автоконцерн BMW.

Всего комплектующие Takata использовались одиннадцатью автопроизводителями.