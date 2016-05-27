На Троицу и День Конституции назначили 4 дополнительных поезда

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом ко Дню Святой Троицы и ко Дню Конституции Украины назначила на июнь четыре дополнительных поезда из Киева во Львов, Хмельницкий, Днипро и Сумы.

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Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", поезд № 271/272 Киев - Хмельницкий будет отправляться из столицы 18, 24, 25, 28 июня в 6:31 и прибывать в Хмельницкий в 12:58. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же дни в 13:46 и прибывать в Киев в 19:39. Поезд проследует через Казатин, Калиновку и Винницу.

Кроме того, госкомпания назначила поезд № 192/191 Львов - Киев, который будет отправляться 18, 20, 24 и 28 июня из Львова в 13:02 и прибывать в Киев в 21:38. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же дни в 8:20 и прибывать во Львов в 16:43. Поезд проследует через Коростень, Новоград-Волынский и Шепетовку.

В свою очередь, поезд № 179/180 Днипро - Киев будет отправляться из Днипра 18, 20, 24, 25, и 28 июня в 11:15 и прибывать в Киев в 21:50. В обратном направлении поезд будет отправляться в 9:25 и прибывать на конечную станцию в 18:24. Поезд проследует с остановками на станциях Кагарлык, Мироновка, им. Т. Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки и Каменское.

Кроме того, поезд № 274/273 Киев - Сумы будет отправляться из Киева 18, 20, 28 июня в 7:55 и прибывать в Сумы в 13:56. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:30 и прибывать в столицу в 21:00. Поезд проследует через Дарницу, Нежин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожбу и Белополье.

В сообщении отмечается, что билеты на вышеупомянутые поезда уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее к пасхальным и майским праздникам "Укрзализныця" назначила 32 дополнительных поезда на 132 рейса по наиболее популярным маршрутам, а также дополнительные рейсы 8 круглогодичных поездов.