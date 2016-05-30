В России военным и чиновникам запретят пользоваться WhatsApp, Viber, Skype и Telegram

Минэкономики РФ предлагает запретить чиновникам и военнослужащим вести рабочую переписку через мобильные приложения иностранных разработчиков, пишет "Коммерсант".

Свои идеи министерство уже направило президенту Владимиру Путину. Речь может идти о потере только мессенджерами аудитории, превышающей 2,5 млн человек. По крайней мере часть из них подхватит будущий государственный аналог, разработкой которого предложено заняться Mail.ru и Институту развития интернета.

Читайте такжеСаммит G7: главы государств хотят ужесточить санкции против России - The Huffington PostВ докладе президенту содержатся предложения по расширению существующего с 1 января 2016 года запрета на закупку иностранного ПО в госорганы. Министерство предлагает распространить запрет не только на прямое приобретение ПО, но и на закупку работ, услуг по созданию и обслуживанию информационных систем, на аренду софта. Эти меры планируется распространить не только на госорганы, но и на компании с госучастием и госмонополии. Аналогичные ограничения предлагается ввести и на закупку оборудования: при наличии отечественных аналогов госорганам и госкомпаниям хотят запретить приобретать иностранную вычислительную технику, серверы, телекоммуникационное оборудование. Чтобы мотивировать чиновников не нарушать данные запреты, министерство предлагает ввести административное наказание за закупку иностранного софта и оборудования в нарушение законодательства.

"Мессенджеры могут записывать за пользователем что угодно: фото, геолокацию, данные, которыми он делился с другими приложениями. С точки зрения информационной безопасности инициатива обоснованная: никто не сможет доказать, что мессенджеры не передают куда-то информацию, которой вы обмениваетесь",— отмечает заместитель гендиректора Zecurion Александр Ковалев. При этом чиновникам понадобятся специальные технические средства, чтобы отслеживать соблюдение запрета на рабочую переписку в иностранных мессенджерах. Есть системы безопасности, поясняет эксперт, которые позволяют отслеживать, какое программное обеспечение установлено на ПК, но с мобильными все немного сложнее. По его словам, может потребоваться установка систем MDM (Mobile Device Management.— "Ъ") на смартфоны чиновников.