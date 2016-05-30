Киевский авиаремонтный "Завод 410 ГА" готов перевести транспортную авиацию на стандарты НАТО

Сертификат позволяет предприятию обеспечить перевод украинской транспортной авиации на стандарты НАТО, передает «Деловая столица».

В течение 2015 года предприятие выполнило работы по ремонту и техническому обслуживанию около десятка самолетов семейства Ан Военно-воздушных и военно-морских сил ВСУ, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, а также Минобороны Венгрии.

В апреле этого года ГП «Завод 410 ГА» подписал контракт с ВВС Египта о техническом обслуживании и адаптации трех самолетов Ан-74 под требования страны-заказчика, и ведет переговоры с потенциальными клиентами из стран-членов НАТО.

По данным издания, чистая прибыль предприятия за прошлый год превысила 48 млн грн. Общая сумма доходов ГП от всех видов деятельности составила без малого 2 млрд грн, или на 114% больше, чем в 2014 году.

Напомним, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об утверждении Стратегического оборонного бюллетеня Украины.

"На последнем заседании был принят и мною подписан Стратегический оборонный бюллетень. Это судьбоносная программа реформ сектора безопасности, которая делает то, что не делалось 25 лет - полностью перестраивает ВСУ, СБУ, другие силовые подразделения и вводит совершенно новые условия подготовки сержантского состава", - сказал он журналистам на одном из полигонов в Житомирской области в пятницу, 27 мая.