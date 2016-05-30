В этом году запуск украинского спутника "Лыбидь-1" невозможен

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Любомир Сабадош.

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"В рамках пускового окна на 2016 год мы получили позицию компании MDA (канадская компания-подрядчик MacDonald, Dettwiler and Associates - УНИАН), что провести пусковую кампанию в 2016 году с соблюдением всех технических условий будет невозможно", - сказал Сабадош.

По его словам, Украина выполнила перед компанией все свои обязательства, на 100% профинансировав этот проект.

Глава ГКАУ также отметил, что на данном этапе идут переговоры с канадской стороной о завершении проекта.

Как сообщал УНИАН, решение об изготовлении и запуске телекоммуникационного спутника "Лыбидь" было принято в рамках реализации проекта создания Национальной системы спутниковой связи.

В конце 2009 года ГКАУ заключило контракт с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. по производству спутника связи и строительства на территории Украины объекта наземной вспомогательной инфраструктуры для его использования.

Запуск планировался еще в 2011 году, но неоднократно переносился по разным причинам. Общий объем финансирования программы был утвержден в размере 38,5 млрд грн.

Сейчас спутник находится на складском хранении в России.