"Антонов" поднял в небо восстановленный самолет Ан-22 "Антей" (фотогалерея)

Государственное предприятие "Антонов" восстановило и подняло в небо первый в мире широкофюзеляжный самолет Ан-22 "Антей", построенный на авиапредприятии в 1964 году.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная выкатка самолета в ливрее авиакомпании "Авиалинии Антонова" состоялась на аэродроме предприятия. Самолет совершил перелет на аэродром в Гостомель.

Как ожидается, в дальнейшем местом его базирования станет Лейпциг (Германия).

Комментируя событие, первый вице-президент "Антонова" Александр Коцюба сказал: "Этот самолет должен занять место в нашем авиапарке. Заказы на него уже есть. Сейчас он выполнит несколько контрольных полетов, а затем уйдет в первый коммерческий рейс".

По словам Коцюбы, самолет может перевозить крупногабаритные грузы массой около 60 тонн.

"Мы активно восстанавливаем свои самолеты и хотим, чтобы они летали по всему миру наряду с нашими новыми продуктами", - сказал Коцюба.

На авиапредприятии уточнили, что восстановление самолета прошло за счет имеющихся возможностей, были использованы собственные резервы госпредприятия.

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Своим впечатлении о событии поделился и летчик испытатель "Антонова" Юрий Курлин.

"Первая выкатка самолета состоялась в августе 1964 года. А в феврале 65-го он стал на крыло. Этот самолет произвел фурор на авиавыставке "Ле Бурже" в 65-м. Если сейчас он может работать - он должен работать", - сказал Курлин.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. По итогам 2014 года "Антонов" незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом - до 39,3 млн грн.