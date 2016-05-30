Фурам запретили проезд дорогами Львовской области в дневное время

На дорогах Львовщины в летний период ограничили движение тяжеловесного транспорта в дневное время, сообщает Zaxid.net.

"Служба автомобильных дорог во Львовской области напоминает, что крупному транспорта весом свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн в период температуры воздуха более чем +28°С запрещен проезд по дорогам государственного и местного значения в дневное время с 10:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принял Львовский областной совет 07.07.2015 года с целью предотвращения разрушения дорожного полотна и сохранения дорожной инфраструктуры, которые требуют значительных материальных затрат для ее восстановления.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Омелян заявил, что правительство начинает жесткую борьбу с перегрузом грузовиков, которые разрушают дорожное полотно и уничтожают украинские дороги.

"Авто с нагрузкой свыше 40 тонн по дорогам Украины ездить не будут", - подчеркнул он.

С 10 мая в рамках совместного плана действий "Укртрансбезпеки", "Укравтодора" и Национальной полиции в Одесской, Николаевской и Херсонской областях работают дополнительные группы инспекторов "Укртрансбезпеки" для круглосуточного осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств на дорогах общего пользования.

В связи с этим на дорогах в южном регионе образовались километровые пробки из-за водителей фур, которые бастовали против введения весового контроля. Позже, 15 мая, министр Емельян сообщил, что водители вежливо проезжают на пункты контроля, а в случае перегрузки платят штраф и на месте разгружают грузовики.