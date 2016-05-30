ЕИБ выделит Украине 200 миллионов евро на обновление общественного транспорта

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения Украине 200 млн евро кредитных средств на обновление городского общественного транспорта.

Согласно сообщению банка на его сайте, проект направлен на повышение частоты и регулярности работы общественного транспорта в небольших городах Украины.

Предполагаемое финансирование банка составляет 200 млн евро, тогда как общая стоимость проекта - 400 млн евро.

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В сообщении отмечается, что окончательное решение о выделении Украине данных средств и подписании соответствующего кредитного договора должен принять Совет директоров банка, пока эти инфраструктурные проекты находятся на стадии оценки и переговоров.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Европейский инвестиционный банк сообщил о планах профинансировать два проекта по модернизации железнодорожного и городского транспорта в Украине, однако суммы не назывались, так как проекты находятся на стадии оценки.

В июне 2015 года Министерство инфраструктуры Украины достигло договоренности с ЕИБ о софинансировании проектов обновления подвижного состава городского транспорта в Украине на сумму 300 млн евро.

Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году и сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.

ЕИБ финансирует проекты в Украине на основании мандата Совета ЕС и Европарламента для стран Восточного партнерства. Мандат дает возможность банку кредитовать проекты, которые представляют значительный интерес для ЕС и его восточных соседей в таких отраслях, как развитие частного сектора, социальной и экономической инфраструктуры, изменение климата.