"Укрпочта" протестирует дроны для доставки посылок

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» намерено 1 июня протестировать дроны в качестве средства доставки почтовых отправлений адресату, сообщила пресс-служба госпредприятия.

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«Будет тестироваться воздушный вид доставки с помощью дрона израильского производства… Адресат получит смс-сообщение и через несколько минут сможет принять посылку от "Укрпочты", которую доставит ему дрон», - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба госпредприятия уточнила, что тестирование состоится в городе Буча Киевской области. По данным украинских СМИ, в будущем «Укрпочта» не исключает возможности внедрения услуги воздушной доставки почты с помощью дронов на постоянной основе.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба «Укрпочты» ранее сообщала, что госпредприятие проводит модернизацию своих систем и заинтересовано во внедрении новых технологических решений.

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«Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.

В 2015 году УГППС «Укрпочта» получила 53 млн грн прибыли – лучший результат за последние 15 лет. В 2014 году компания получила 4 млн грн убытков.