Рада снизила акцизы на импорт б/у авто: популярные модели могут подешеветь на 4 тысячи евро

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс для стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств, которым предполагается значительное снижение акцизов на импорт б/у автомобилей.

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За соответствующее решение во вторник, 31 мая, проголосовало 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В частности, до голосования за данный законопроект депутаты проголосовали за поправку, согласно которой законопроект вступит в силу с 1 числа следующего месяца после его публикации. В ходе голосования данной поправки глава налогового комитета парламента Нина Южанина отметила, данная норма противоречит положениям Налогового кодекса и законопроект должен вступить в силу с 1 января 2017 года. Депутатам пришлось трижды голосовать для принятия данной поправки.

Кроме того, указанной поправкой срок действия данного законопроекта установлен на 2,5 года.

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Законопроект касается импорта всех б/у автомобилей, за исключением авто происхождением из страны-оккупанта (агрессора) по отношению к Украине.

Закон предусматривает снижение ставки акциза на б/у автомобили до: 0,102 евро за 1 куб. см с двигателем объемом до 1000 куб. см (действующая ставка - 1,09-1,44 евро, в зависимости от года выпуска автомобиля); 0,063 евро для авто с двигателем объемом до 1500 куб см (сейчас - 1,37-1,76 евро); 0,267 евро - до 2200 куб. см (действующая ставка - 1,64-2,44 евро); 0,276 евро - до 3000 куб. см (сейчас - 2,21-4,99 евро); 2,209 евро для авто с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров (сейчас - 3,33-4,99 евро).

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Закон предусматривает снижение ставки акциза на б/у автомобили до: 0,102 евро за 1 куб. см с двигателем объемом до 1000 куб. см (действующая ставка - 1,09-1,44 евро, в зависимости от года выпуска автомобиля); 0,063 евро для авто с двигателем объемом до 1500 куб см (сейчас - 1,37-1,76 евро); 0,267 евро - до 2200 куб. см (действующая ставка - 1,64-2,44 евро); 0,276 евро - до 3000 куб. см (сейчас - 2,21-4,99 евро); 2,209 евро для авто с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров (сейчас - 3,33-4,99 евро).

"Например, для растаможки 1 л авто нужно будет заплатить 63 евро вместо 1761 евро. За растаможку 2 л автомобиля нужно будет уплатить 534 евро вместо 4882 евро", - сказано на странице Facebook фракции Самопомич, лидер которой Олег Березюк был соавтором закона.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к Министерству финансов, Министерству экономического развития и торговли, в также Государственной фискальной службе с предложением разработать и внести в Верховную Раду проект закона об отмене импортной пошлины на б/у автомобили.

При этом автоимпортеры неоднократно отмечали, что принятие законопроекта о снижении налогов на импорт б/у авто сократит бюджетные поступления и приведет к увеличению объемов "серого" автоимпорта в Украину. Кроме того, по мнению Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД), снижение налогов на б/у автоимпорт, которое предлагается законопроектом №3251, откроет поток подержанных иномарок из России в Украину. По словам представителей ассоциации, до 2015 года в структуре автоимпорта Украины б/у иномарок из России "не существовало как явления", но с начала 2016 года ситуация кардинально изменилась. Причиной этого, по мнению представителей ассоциации, стала девальвация российского рубля, а также большое количество заводов международных автомобильных концернов, работающих в России.