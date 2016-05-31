Украинский Ан-178 прибыл на Берлинский авиасалон (фоторепортаж)

15:15, 31 мая 2016
Транспорт/Связь
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В Берлине на аэродроме Шенефельд завтра стартует международная авиа- и аэрокосмическая выставка ILA Berlin Air Show 2016. Украинский самолет Ан-178 уже прибыл в Германию.

Украинский самолет Ан-178 уже прибыл на Берлинский авиасалон / twitter.com/FlyLinDi

Об этом сообщает Twitter авиасалона.

Как отмечается на сайте мероприятия, в этом году авиасалон пройдет с 1 по 4 июня. На авиавыставке будут представлены более тысячи экспонатов почти из 40 стран мира, среди которых Украина.

Так, украинское ГП "Антонов" представит на авиасалоне свою недавнюю разработку Ан-178. Этот ближнемагистральный военно-транспортный самолет грузоподъемностью 18 тонн, разработанный на базе пассажирского Ан-158, позиционируется на рынке как замена транспортным самолетам Ан-12.

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ГП "Антонов" объявило о начале проектирования нового грузового самолета Ан-178 в 2010 году, а в 2015 году модель совершила свой первый вылет. Стоимость программы разработки составила около 150 миллионов долларов, а стоимость одной единицы оценивается в 40-70 миллионов долларов.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Саудовская Аравия заявила о планах купить 30 украинских Ан-178.

В целом, по оценкам "Антонова", потребность рынка в самолетах типа Ан-178 на ближайшие 20 лет составляет около 1100 единиц.

© REUTERS
Украинский самолет Ан-178 уже прибыл на Берлинский авиасалон
Украинский самолет Ан-178 уже прибыл на Берлинский авиасалон /  © REUTERS
Военно-транспортный самолет Ан-178 разработан КБ ''Антонов''
Военно-транспортный самолет Ан-178 разработан КБ "Антонов" /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Истребители вооруженных сил Германии Eurofighter
Истребители вооруженных сил Германии Eurofighter  /  © REUTERS
Истребители вооруженных сил Германии Eurofighter
Истребители вооруженных сил Германии Eurofighter  /  © REUTERS
Вертолеты Бундесвера
Вертолеты Бундесвера /  © REUTERS
© REUTERS
Немецкие военные готовятся к авиасалону
Немецкие военные готовятся к авиасалону /  © REUTERS
Немецкие военные провозят муляж бомбы GBU 54
Немецкие военные провозят муляж бомбы GBU 54 /  © REUTERS
Репетиция спасательной операции Вооруженными силами ФРГ
Репетиция спасательной операции Вооруженными силами ФРГ /  © REUTERS
© REUTERS
Военнослужащие Бендесвера находят время и для веселья
Военнослужащие Бендесвера находят время и для веселья /  © REUTERS
Ударный беспилотник MQ-9 Reaper американских ВВС
Ударный беспилотник MQ-9 Reaper американских ВВС /  © REUTERS
© REUTERS
Airbus A400M
Airbus A400M /  © REUTERS
Военно-транспортный самолет Airbus A400M
Военно-транспортный самолет Airbus A400M /  © REUTERS
Airbus A350
Airbus A350 /  © REUTERS
Airbus A350
Airbus A350 /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

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