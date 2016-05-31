Украинский Ан-178 прибыл на Берлинский авиасалон (фоторепортаж)

Об этом сообщает Twitter авиасалона.

Как отмечается на сайте мероприятия, в этом году авиасалон пройдет с 1 по 4 июня. На авиавыставке будут представлены более тысячи экспонатов почти из 40 стран мира, среди которых Украина.

Так, украинское ГП "Антонов" представит на авиасалоне свою недавнюю разработку Ан-178. Этот ближнемагистральный военно-транспортный самолет грузоподъемностью 18 тонн, разработанный на базе пассажирского Ан-158, позиционируется на рынке как замена транспортным самолетам Ан-12.

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ГП "Антонов" объявило о начале проектирования нового грузового самолета Ан-178 в 2010 году, а в 2015 году модель совершила свой первый вылет. Стоимость программы разработки составила около 150 миллионов долларов, а стоимость одной единицы оценивается в 40-70 миллионов долларов.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Саудовская Аравия заявила о планах купить 30 украинских Ан-178.

В целом, по оценкам "Антонова", потребность рынка в самолетах типа Ан-178 на ближайшие 20 лет составляет около 1100 единиц.