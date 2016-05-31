Из Харькова в Геническ запускают на лето скоростной двухэтажный поезд Skoda

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в южном направлении на летний период назначила дневной электропоезд производства чешской компании Skoda категории "Интерсити" № 729/730 по маршруту Харьков – Геническ.

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Как сообщила пресс-служба регионального филиала "Укрзализныци" Приднепровской железной дороги, поезд будет отправляться из Харькова и Геническа с 16 июня до 30 июля по четным числам, с 1 по 31 августа - по нечетным.

В сообщении отмечается, что поезд оборудован средствами электронного контроля проездных документов, кроме того, в салоне предусмотрены места для инвалидов.

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Также сообщается, что в связи с назначением данного поезда меняется расписание движения ряда пригородных поездов в дальнем и пригородном сообщениях, в частности: № 88 Новоалексеевка – Ковель, отправление из Новоалексеевки с 21 июля в 12:20 (вместо 12:30), остановка по ст. Партизаны – 12:35-12:45, далее без изменений; № 281 Киев – Геническ, отправление из Киева с 15 июня до станции Сокологорное без изменений, далее: Партизаны 12:55, Новоалексеевка 13:08-13:18, Геническ 13:34; № 506 Геническ – Днипро, отправление со станции Геническ с 16 июня в 13:00 (вместо 12:47), Новоалексеевка 13:17, Партизаны 13:30, Сокологорное 13:49, Акимовка 14:22, Тащенак 14:34, Мелитополь 14:51-15:27, далее без изменений; № 6703 Таврийск – Геническ, прибытие на станцию Геническ с 16 июня в 12:00 (вместо 12.07); № 6704 Геническ – Таврийск, отправление со станции Геническ с 16 июня в 12:20 (вместо 12:25), Новоалексеевка 12:37-12:43, Партизаны 12:54, Сокологорное 13:15, далее без изменений.

В сообщении отмечается, что билеты на вышеупомянутые поезда уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила ко Дню Святой Троицы и ко Дню Конституции Украины четыре дополнительных поезда из Киева во Львов, Хмельницкий, Днипро и Сумы.