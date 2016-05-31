В Украине ужесточают наказание за вождение в нетрезвом виде: штраф 10 тысяч и лишение прав

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение (№4373) проголосовали 254 из 346 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Автор законопроекта, депутат Андрей Тетерук (фракция "Народный фронт") отметил, что при задержании впервые в состоянии опьянения водитель будет платить штраф 10 тыс. 200 грн, что составляет 600 необлагаемых минимумов (на сегодня 200 - УНИАН) и будет лишен права управления авто сроком на год".

По словам Тетерука, если в течение двух лет водитель снова попадает в такую ситуацию, то будет лишен права управления автомобилем на 3 года и заплатит штраф в размере 1,2 тыс. необлагаемых минимумов, что составляет 20,4 тыс. грн.

"Если в течение пяти лет он снова сядет за руль пьяным, то будет лишен права управлять транспортным средством на 10 лет и заплатит 40,8 тыс. грн", - добавил депутат.