Электромобили в Украине: когда розетка вытеснит бензоколонку

«Сейчас очень большой спрос на электромобили. Даже есть очереди на самые ходовые модели, в частности, Nissan Leaf базовой комплектации. В прошлом году наша компания продала более 300 электромобилей. С начала этого года - уже более 1 тысячи», - так описал ситуацию на рынке электромобилей Георгий Шовкошитный, управляющий магазином компании Eco Cars, которая и предоставила электромобиль Nissan Leaf для тест-драйва корреспонденту УНИАН.

Правда, изначально хотели протестировать наиболее «желанный» электромобиль в мире - Tesla Model S. Но в Украине их не более полусотни. И чтобы протестировать эту машину, нужно постоять в очереди не один месяц.

Впрочем, Nissan Leaf тоже подходит для тестирования. Несмотря на то, что в нашей стране машин этой модели насчитывается около полутысячи, все они завезены не официально, а компаниями-импортерами или энтузиастами.

По словам официального представителя бренда Nissan в Украине, компания не намерена продавать Leaf у нас, как минимум, до первого квартала 2017 года. Это решение, как объяснили в компании, было принято в связи с незаинтересованностью украинского правительства в популяризации электромобилей и отсутствием соответствующей инфраструктуры.

Название Leaf - аббревиатура от слов «Передовой, экологически чистый, доступный, семейный автомобиль» (leading environmentally-friendly affordable family car). Таким по сути он и является. С момента его запуска в серию - с весны 2010 года - продажи Nissan Leaf в мире превысили 200 тысяч единиц, что сделало его бестселлером на рынке электромобилей.

Неподготовленному украинцу отличить этот автомобиль в одном ряду с его бензиновыми конкурентами достаточно тяжело. У него нет никакого космического дизайна - как и все едет на четырех колесах. К тому же, дизайн Leaf почти один в один совпадает с бюджетной моделью Nissan Tiida. Главное внешнее отличие электромобиля от его бензинового аналога - отсутствие выхлопной трубы.

Салон Leaf имеет вполне классический вид: руль, три зеркала заднего вида, привычные сидения. Но при этом большой информационный дисплей на передней панели и необычная коробка передач.

Процесс запуска электромобиля по невнимательности можно вообще пропустить. Все больше похоже на включение смартфона - одно нажатие кнопки и авто готово к старту.

Для дальнейшего управления автомобилем нужно быть немножко физиком. К примеру, у многих может вызвать вопросы термин «рекуперация». А это означает, что электромобиль способен дозаряжаться прямо во время поездки. Можно выбирать два режима передвижения – Eco или Drive. В экономном режиме электромобиль будет подтормаживать, осуществляя подзарядку на ходу, а педаль газа будет не столь чувствительной - быстро разогнаться просто невозможно. Но при переходе на Drive, Leaf ведет себя как обычный автомобиль. Разгон до 100 км/час достаточно солидный - чуть более 9 секунд. Такое приличное для электромобиля ускорение обеспечивает электродвигатель мощностью 110 лошадиных сил. Кстати, у электромобиля отсутствует сопровождающий движение рев двигателя. Даже при скорости 140 км/час в салоне было слышно разве что легкий свист встречного ветра.

Основной вопрос любого заинтересовавшегося этим автомобилем - запас хода. По официальным данным Nissan, он у Leaf составляет 175 км. За время 30-километрового тест-драйва в разных режимах и с включенным кондиционером было израсходовано около 20% батареи, что подтверждает показатель от производителя. К слову, за прохладу в салоне владельцу этого электромобиля придется отминусовать около 5% батареи - именно на столько сократился заряд тестируемого Leaf после включения кондиционера. Но у электромобиля есть значительное преимущество перед бензиновыми аналогами - в пробке вам не придется переживать о расходе топлива для поддержания необходимого климата в салоне. В неподвижном положении дополнительных расходов батареи у электромобиля нет.

Зарядить электромобиль тоже не составит труда. В домашних условиях можно воспользоваться обычной розеткой. Правда, в этом случае полную зарядку аккумулятора нужно будет ждать не менее 7 часов. На специальных зарядных станциях «полный бак» электромобиля можно восстановить от 3 часов до нескольких десятков минут. Установить такую заправку дома - недешевое удовольствие, обойдется в несколько тысяч долларов.

Многих засматривающихся на электромобиль интересует еще один важный вопрос - а не остановится ли машина посреди дороги из-за севшей батареи. Но в век развитых технологий это не является проблемой. Да, действительно, за зарядом батареи нужно следить и тщательно планировать свой маршрут. А помочь в этом могут информационные сервисы. В частности, интернет-ресурс Plugshare, который демонстрирует все доступные в мире электрозаправки. По его данным, в Киеве и его окрестностях таких насчитывается уже 56 штук, чего вполне достаточно для комфортного передвижения по столице и пригороду.

Что же касается цены, то купить в магазине Eco Cars Nissan Leaf можно в трех комплектациях. Базовая комплектация (S) обойдется от 17 до 19 тыс. долл., в зависимости от года выпуска. Средняя (SV) и максимальная (SL) комплектации подороже - 19-21 тыс. долл. и 21-23 тыс. долл., соответственно.

Конечно, стоимость последних моделей Leaf значительно выше. Так, Leaf 2015 года обойдется от 40 тыс. долл., что делает его практически неконкурентным на украинском рынке.

Но выложив даже 20 тыс. долл. за электромобиль, вы ощутите супер-экономию на «заправке». Так, поездка на 100 км на Leaf обойдется в 30-40 гривен, а на Nissan Tiida или Note - почти в пять раз дороже. То есть, при пробеге 20 тыс. км в год экономия составит несколько тысяч долларов.

Электромобилемания по-украински

По прогнозу Bloomberg, электромобили уже в следующем десятилетии станут причиной глубокого мирового нефтяного кризиса. Цены на электробатареи, а это пока главная проблема электромобиля, неуклонно падают, что делает эти авто с каждым годом значительно дешевле. По оценке Bloomberg, уже в 2040 году электромобили будут стоить не дороже 20 тыс. долл., что сделает их доступней бензиновых аналогов, а на электрокары к тому времени пересядут 35% всех автомобилистов.

Для подтверждения этой тенденции уже сейчас не нужно искать много аргументов. Только в первом квартале 2016 года в европейских странах продажи электромобилей выросли на 18% и составили 23,7 тыс. единиц, а в прошлом году - более 70 тыс.

Вот только результаты Украины в этом направлении куда скромнее. За первые три месяца 2016 года на наши дороги выехали всего 75 автомобилей с электродвигателем. В целом, в Украине насчитывается около тысячи таких авто. К примеру, в Норвегии, где население страны составляет чуть более 5 миллионов, за три месяца этого года было продано 6,4 тыс. электромобилей - каждый третий купленный автомобиль. Примечательно, что продажи экотранспорта в Норвегии по сравнению с первым кварталом 2015 года даже немного сократились - на 10%. Правительство было попросту не готово к такому количеству электротранспорта на дорогах, стало подумывать о прекращении субсидирования «электропокупок», что является обычной практикой в западных странах, а также о сокращении привилегий для электрокаров.

Но Украине пока не до стимулирования продаж электроавто. Единственным достижением в либерализации налогообложения экотранспорта стала отмена 10% ввозной пошлины. Правда, подешеветь электромобили могли бы более существенно, проголосуй депутаты за законопроект об отмене НДС и акциза на импорт электромобилей. Но в парламенте не нашлось достаточного количества поклонников экологического транспорта – документ был отправлен на доработку и канул в Лету.

Так что главной движущей силой развития рынка электромобилей, с одной стороны, является энтузиазм отдельных борцов за экологию, а с другой - попросту мода. Кстати, тему развития рынка электромобилей подхватили для пиара наши чиновники. То пообещают пересесть с ведомственных авто на экотранспорт, то сделать парковки для электромобилей, или заполонить весь Киев электрозаправками.

Кончено, тенденция роста количества электромобилей в Украине связана не только с популярным мировым трендом. Это стало выгодно и для бизнеса.

Благодаря десяткам частных импортеров, которые, пользуясь отсутствием в Украине официальных дилеров, занимаются перепродажей б/у транспорта, на украинских улицах уже появилось полноценное электро-такси. Правда, эта новинка доступна пока только в Киеве и насчитывает всего 12 электрокаров. Но владельцы «парка» хотят в ближайшем будущем его расширить до 100 единиц.

Кроме того, в Украине разработан собственный электромобиль. Но только в качестве «туристического шатла» и исключительно для Монако.

Также недавно законодатель моды на рынке электромобилей - американская компания Tesla заявила о планах построить в нашей стране, в добавок к существующим, две заправки Supercharger, способные заправить «полный бак» электрокара за несколько десятков минут.

К планам захода в Украину Tesla автомобилисты и эксперты относятся скептически. Цена этих машин является непозволительной роскошью для рядового украинца. Модель Tesla S стоит в США от 60 тыс. долл., а в Украине ее можно купить от 100 тыс. долл., да и то придется заказывать в США, дождаться своей очереди и, покрыв затраты на логистику, получить полюбившийся электромобиль.

Владислав Швец (УНИАН)