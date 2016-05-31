С 1 июня на трассах движение грузовиков днем будет запрещено

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора". "С начала лета движение автотранспорта общей массой более 24 тонн с нагрузкой 7 и более тонн на ось при температуре воздуха + 28ºС и выше запрещено по всем украинским автомобильным дорогам государственного значения. Запрет будет действовать в течение всего летнего периода в дневное время суток с 10:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

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Представители агентства отметили, что такие меры необходимы для обеспечения как безопасности водителей, так и сохранности автодорог.

"Именно высокая температура и большой вес груза приводят к самым большим разрушениям асфальтобетонных покрытий: на дорогах образуется колейность, наплывы, оползни и другие деформации", - подчеркнули в "Укравтодоре", добавив, что общий объем убытков, которые наносят недобросовестные перевозчики, ежегодно составляет около 2,5-3 млрд грн.

В агентстве также напомнили, что 21 октября 2015 года Кабинет министров принял постановление № 869, которым запретил движение по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения грузовикам общим весом более 40 тонн.

"Сейчас для контроля за соблюдением водителями грузовых транспортных средств весовых параметров на дорогах работают территориальные подразделения «Укртрансбезопасности и Национальной полиции с привлечением 33 пунктов габаритно-весового контроля. Если при взвешивании тяжеловесов выявляют нарушения, то на водителя налагается штраф в размере 40 не облагаемых налогом минимумов граждан (1 минимум составляет 680 грн), а на перевозчика - 100 необлагаемых минимумов предпринимателей (1 минимум составляет 1700 грн)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в рамках совместного плана действий "Укртрансбезопасностьи", "Укравтодора" и Национальной полиции с 10 мая текущего года в Одесской, Николаевской и Херсонской областях работают дополнительные группы инспекторов "Укртрансбезопасности" для круглосуточного осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств на дорогах общего пользования.

По оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по дорогам с превышением допустимых весовых норм.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.