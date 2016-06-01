Китайский производитель мобильных телефонов Xiaomi скупил 1,5 тыс. патентов Microsoft

Китайский производитель мобильных телефонов Xiaomi приобрел около 1,5 тыс. патентов на технологии Microsoft, сообщает Bloomberg.

Патенты распространяются на беспроводную связь, видео, а также на облачные и мультимедийные технологии, рассказала пресс-секретарь китайской компании Кэйлин Хонг.

Ответным шагом со стороны Xiaomi станет установка приложений Microsoft Office и Skype на свои устройства. По словам пресс-секретаря, это приобретение патентов облегчит выход компании на новые рынки.

Читайте такжеДоходы Microsoft сократились из-за падения спроса на компьютерыXiaomi, которая соперничает с Huawei Technologies Co. за звание крупнейшего мобильного бренда Китая, начала продажи телефонов на развивающихся рынках, но отсутствие масштабного партфеля мобильных патентов стало камнем преткновения для экспансии в самые успешные рынки, такие как Европа или США. К примеру, выход на крупнейший индийский рынок был встречен иском со стороны шведской Ericsson AB.

Несмотря на то, что приобретенный портфель патентов поможет компании избежать юридических неприятностей, Xiaomi еще предстоит продемонстрировать способность покорять глобальный бизнес.

"Патенты дают вам билет на развитые рынки, но вам все равно придется доказать, что вы можете быть успешными за рубежом", - подчеркнул C.K.Лу, старший научный аналитик Gartner Inc.