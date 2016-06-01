В Швейцарских Альпах сегодня откроют самый длинный железнодорожный тоннель в мире (фото)

В Швейцарских Альпах сегодня откроют самый длинный железнодорожный тоннель в мире. Его протяженность составляет почти 57 километров. Тоннель поможет примерно на час сократить путь из Германии в Италию через территорию Швейцарии.

В церемонии открытия тоннеля, стоимость которого составила около 12 млрд евро, и официального начала движения поездов примут участие президент Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Маттео Ренци, передает РИА «Новости».

Первыми проехаться по новому тоннелю смогут 1000 граждан Швейцарии. Билеты на поезда из Полледжо (кантон Тичино) и из Эрстфельда (кантон Ури) официально разыгрывались в начале года по национальному телевидению страны.

Идея постройки тоннеля через Альпы возникла еще в 1947 году, однако она столкнулась с рядом технических проблем. Спустя почти 50 лет строительство «Тоннеля века», как его называют швейцарские СМИ, все же началось. Весь процесс занял 17 лет.

Официальное открытие тоннеля для публики состоится 11 декабря 2016 года. Как ожидается, скоростные пассажирские поезда будут проходить по тоннелю со скоростью 250 километров в час, грузовые составы — 160 километров в час. Это позволит путешественникам преодолевать расстояние от Эрстфельда до Бодио за 20 минут и сократит время в пути от Цюриха до Милана на 40 минут для тех, кто отправился в вояж на автомобиле. Планируется, что до 2020 года по тоннелю будут перевезены 210 тыс. грузовых машин. А в сутки проходить до 250 поездов.

Длина Готардского тоннеля на три с лишним километра превышает протяженность тоннеля Сэйкан (53,85 километра), который связывает японские острова Хонсю и Хоккайдо, и почти на 7 километров — знаменитый Евротоннель под Ла-Маншем (50,4 километра).