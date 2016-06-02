Корпорация "УкрАВТО" представляет новую услугу на рынке автомобилей с пробегом – "АвтоХит"

Корпорация «УкрАВТО» заявила о начале деятельности по продаже автомобилей с пробегом под эгидой «АвтоХит». Об этом сообщает пре-служба компании.

Корпорацией «УкрАВТО», как лидером рынка новых автомобилей, создана новая компания «Юниверсал Моторз Групп», которая предлагает услуги на рынке автомобилей с пробегом.

Компания ставит себе за цель создание цивилизованного рынка подержанных автомобилей, где работают понятные и законные отношения между продавцом и покупателем. Новая законодательная база, действующая с недавнего времени, дает возможность раскрыть потенциал рынка автомобилей с пробегом и привести торговлю в современные и комфортные салоны, что является новым этапом в развитии.

Для достижения своей цели компания сосредотачивается на таких направлениях:

- Качественный товар – автомобили, которые законно приобретены, свободные от залогов и судебных запретов, имеют прозрачную историю эксплуатации, технически исправные и принадлежат компании», - отмечают в корпорации.

Источники формирования предложения АвтоХит: клиентская база корпорации «УкрАВТО», которая насчитывает более 1-го миллиона активных контактов; предложения от крупнейших корпоративных автопарков-партнеров УкрАВТО (AVIS, ALD Automotive и другие); парк служебного транспорта предприятий корпорации «УкрАВТО» и автомобили из парков тест-драйва.

- Предоставление услуг послепродажной поддержки с возможностью возврата, обмена и сервисного обслуживания автомобилей.

В течение 14 суток с момента покупки автомобиля с пробегом АвтоХит предоставляет право покупателю вернуть или обменять приобретенное авто. Такой пункт содержится в стандартных договорах купли-продажи. До конца года клиентам АвтоХит будут предложены пакеты ассистанса и бонусные программы.

- Центры обслуживания - до конца года запланировано открытие сервисных центров з зоной комфортного обслуживания клиентов в крупнейших городах Украины.

- Персонал - консультанты с многолетним опытом, которые быстро и качественно предложат необходимую услугу.

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